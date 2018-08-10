"Реал" готовит новый контракт для Модрича

"Реал" намерен удержать в команде хавбека Луку Модрича.

Как сообщает Football Italia, руководство мадридского клуба готовит новое соглашение для хорвата, по которому его зарплата увеличится в два раза.

Отметим, что сейчас Модрич зарабатывает 6,5 миллиона евро в год.

Напомним, что "Интер" готов платить Модричу 10 миллионов евро в год.

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