"Реал" готовит новый контракт для Роналду

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"Реал" готовит новый контракт для РоналдуМадридский "Реал" готовит новый контракт для своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сливочные" планируют сохранить португальца в своих рядах, однако они не готовы будут удовлетворить полностью требования игрока, который желает стать самым высокооплачиваемым футболистом планеты и получать более 50-ти миллионов евро в год чистыми. Королевский клуб же готов предложить пятикратному обладателю "Золотого мяча" "лишь" 30 миллионов евро за сезон.

Напомним, Симеоне прокомментировал шедевральный гол Роналду в ворота Буффона. | soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 30 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 30 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
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