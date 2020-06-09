"Реал" готовит новый контракт для Серхио Рамоса

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"Реал" готовит новый контракт для Серхио Рамоса

Мадридский "Реал" хочет заключить новое соглашение с капитаном команды Серхио Рамосом, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб готов предложить 34-летнему футболисту контракт до 2022 года. 

Действующий договор между сторонами истекает по окончании сезона 2020/21.

Рамос выступает за "Реал" с августа 2005 года, сыграл 640 матчей, забил 91 гол и сделал 38 ассистов.

Не пропустите: Бывший врач "Реала" рассказал о разногласиях с Серхио Рамосом. | http://soccernews.ru
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