"Реал" готовит новый контракт для Серхио Рамоса
Мадридский "Реал" хочет заключить новое соглашение с капитаном команды Серхио Рамосом, сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб готов предложить 34-летнему футболисту контракт до 2022 года.
Действующий договор между сторонами истекает по окончании сезона 2020/21.
Рамос выступает за "Реал" с августа 2005 года, сыграл 640 матчей, забил 91 гол и сделал 38 ассистов.
Не пропустите: Бывший врач "Реала" рассказал о разногласиях с Серхио Рамосом. | http://soccernews.ru
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