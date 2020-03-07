"Реал" готовит новый контракт для Варана

"Реал" намерен продлить сотрудничество с защитником Рафаэлем Вараном.

По сведениям журналиста Николы Скиры, мадридский клуб готов предложить 26-летнему французу новый контракт до 2025 года. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В этом сезоне на его счету четыре гола и один ассист в 32 играх.

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