"Реал" готовит новый щедрый контракт для Модрича

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"Реал" готовит новый щедрый контракт для МодричаМадридский "Реал" готовит новый щедрый контракт для своего полузащитника Луки Модрича, информирует AS.

Так, по сведениям издания, в королевском клубе рассматривается вопрос о том, чтобы сделать 32-летнего хавбека вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков своей команды. Таким образом, хорват может получить оклад, который по размеру будет уступать только одному своему одноклубнику - вингеру Гарету Бэйлу.

Напомним,  Перес определился с заменой для Модрича. | soccernews.ru

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