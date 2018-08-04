"Реал" готовит новый щедрый контракт для Модрича

Мадридский "Реал" готовит новый щедрый контракт для своего полузащитника Луки Модрича, информирует AS.

Так, по сведениям издания, в королевском клубе рассматривается вопрос о том, чтобы сделать 32-летнего хавбека вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков своей команды. Таким образом, хорват может получить оклад, который по размеру будет уступать только одному своему одноклубнику - вингеру Гарету Бэйлу.

Напомним, Перес определился с заменой для Модрича. | soccernews.ru