"Реал" готовит первое официальное предложение по Алиссону

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"Реал" готовит первое официальное предложение по АлиссонуМадридский "Реал" готовит первое официальное предложение по голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует Il Messaggero.

Так, по сведениям источника, королевский клуб уже достиг соглашения по личному контракту с самим 25-летним вратарем "волков", который по нему будет получать на "Сантьяго Бернабеу" 5 миллионов евро в год. В ближайшие же два дня "сливочные" планируют предложить за бразильца 60 миллионов евро с учетом всех возможных бонусов.

Напомним, у Лопетеги и Переса случились первые разногласия относительно входящих трансферов. | soccernews.ru

Комментарии
Ден

Интересно кто больше будет получать в след сезоне Лунев обладатель такого трофея как паспорт Рф или Кейлор Навас выйгравший какую-то лигу чемпионов всего 3 раза, да еще и подряд(кто на это смотит...)

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