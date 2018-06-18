"Реал" готовит первое официальное предложение по Алиссону

Мадридский "Реал" готовит первое официальное предложение по голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует Il Messaggero.

Так, по сведениям источника, королевский клуб уже достиг соглашения по личному контракту с самим 25-летним вратарем "волков", который по нему будет получать на "Сантьяго Бернабеу" 5 миллионов евро в год. В ближайшие же два дня "сливочные" планируют предложить за бразильца 60 миллионов евро с учетом всех возможных бонусов.