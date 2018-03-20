"Реал" готовит предложение по Алиссону
Мадридский "Реал" готовит предложение по голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует Corriere dello Sport.
По сведениям издания, ближайшим летом за 25-летнего вратаря "волков" королевский клуб будет готов выложить 60 миллионов евро. Самому игроку "сливочные" намерены предложить подписать пятилетний контракт с окладом в 5 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 31 мяч в 37 матчах за "Рому".
Напомним, ранее сообщалось, что Рамос пытается убедить Де Хеа перейти в "Реал". | soccernews.ru
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|Леганес
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|29
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