"Реал" готовит предложение по Алиссону

Теги ромареал мадридалиссон

"Реал" готовит предложение по АлиссонуМадридский "Реал" готовит предложение по голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, ближайшим летом за 25-летнего вратаря "волков" королевский клуб будет готов выложить 60 миллионов евро. Самому игроку "сливочные" намерены предложить подписать пятилетний контракт с окладом в 5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 31 мяч в 37 матчах за "Рому".

Напомним, ранее сообщалось, что Рамос пытается убедить Де Хеа перейти в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов