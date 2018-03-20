"Реал" готовит предложение по Алиссону

Мадридский "Реал" готовит предложение по голкиперу "Ромы" Алиссону, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, ближайшим летом за 25-летнего вратаря "волков" королевский клуб будет готов выложить 60 миллионов евро. Самому игроку "сливочные" намерены предложить подписать пятилетний контракт с окладом в 5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 31 мяч в 37 матчах за "Рому".