"Реал" готовит предложение по Азару

"Реал" готовит предложение по вингеру "Челси" Эдену Азару.

Как сообщают английские СМИ, "сливочные" готовы предложить за бельгийца 100 миллионов евро и включить в сделку Гарета Бэйла.

Напомним, что Азар также не скрывает своей симпатии к мадридскому клубу.

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