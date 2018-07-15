"Реал" готовит предложение по Азару

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"Реал" готовит предложение по Азару

"Реал" в ближайшее время попытается заполучить вингера "Челси" Эдена Азара.

Как сообщает Sky Sports, "сливочные" готовы выложить за игрока 225 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Азара также заинтересована "Барселона".

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