"Реал" готовит предложение по Азару

"Реал" в ближайшее время попытается заполучить вингера "Челси" Эдена Азара.

Как сообщает Sky Sports, "сливочные" готовы выложить за игрока 225 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Азара также заинтересована "Барселона".

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