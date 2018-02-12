"Реал" готовит предложение по Бонуччи

Мадридский "Реал" готовит предложение по защитнику итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи, информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на Don Balon.

Так, по сведениям источника, в летнее трансферное окно королевский клуб будет готов заплатить "россонери" за их 30-летнего бека 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бонуччи забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за "Милан".

Напомним, Вернер не перейдет в "Реал". | soccernews.ru