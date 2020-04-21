"Реал" готовит предложение по Доннарумме

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"Реал" готовит предложение по Доннарумме

Мадридский "Реал" хочет купить вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, за стража ворот "россонери" королевский клуб готов заплатить 50 миллионов евро.

Дело в том, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан недоволен игрой Тибо Куртуа, поэтому ведётся поиск нового голкипера.

На 21-летнего Доннарумму помимо "Реала" претендуют "Ювентус", "Челси" и ПСЖ.

Не пропустите: "Реал" может провести оставшиеся матчи Ла Лиги не на "Сантьяго Бернабеу". | http://soccernews.ru
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