"Реал" готовит предложение по Доннарумме
Мадридский "Реал" хочет купить вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, за стража ворот "россонери" королевский клуб готов заплатить 50 миллионов евро.
Дело в том, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан недоволен игрой Тибо Куртуа, поэтому ведётся поиск нового голкипера.
На 21-летнего Доннарумму помимо "Реала" претендуют "Ювентус", "Челси" и ПСЖ.
Не пропустите: "Реал" может провести оставшиеся матчи Ла Лиги не на "Сантьяго Бернабеу". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|20
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|14