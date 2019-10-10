"Реал" готовит предложение по Эриксену

Мадридский "Реал" решил не дожидаться следующего лета и заполучить в январе полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Как сообщает Marca, клубы проведут переговоры касательно возможного переезда датчанина на "Сантьяго Бернабеу" во время зимнего трансферного окна.

Сумма возможной сделки неизвестна, однако, учитывая истекающий в июне контракт, она едва ли будет внушительной.

В текущем сезоне Эриксен провёл за "Тоттенхэм" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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