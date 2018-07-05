"Реал" готовит предложение по хавбеку сборной Колумбии

Мадридский "Реал" готовит предложение по полузащитнику "Порту" Хуану Кинтеро, который в настоящее время на правах аренды выступает за "Ривер Плейт".

Так, по сведениям испанской прессы, за 25-летнего хавбека, ставшего одним из открытий Чемпионата Мира в России, королевский клуб будет готов выложить уже в ближайшее время 30 миллионов евро.

На ЧМ в составе сборной Колумбии Кинтеро забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 4 матчах.

Напомним, подписанием своей трансферной цели Перес может добиться ухода из "Барселоны" ее важного игрока. | soccernews.ru