"Реал" готовит предложение по хавбеку сборной Колумбии

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"Реал" готовит предложение по хавбеку сборной КолумбииМадридский "Реал" готовит предложение по полузащитнику "Порту" Хуану Кинтеро, который в настоящее время на правах аренды выступает за "Ривер Плейт".

Так, по сведениям испанской прессы, за 25-летнего хавбека, ставшего одним из открытий Чемпионата Мира в России, королевский клуб будет готов выложить уже в ближайшее время 30 миллионов евро.

На ЧМ в составе сборной Колумбии Кинтеро забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 4 матчах.

Напомним, подписанием своей трансферной цели Перес может добиться ухода из "Барселоны" ее важного игрока. | soccernews.ru

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