"Реал" готовит предложение по игроку "Валенсии"

Мадридский "Реал" готовит предложение по форварду "Валенсии" Родриго, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, за 27-летнего нападающего "летучих мышей" "сливочные" будут готовы выложить 60 миллионов евро. На трансфере игрока настаивает лично главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги.

В прошлом сезоне Родриго забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач в 44 матчах за "Валенсию".

Напомним, Лопетеги озвучил свои трансферные приоритеты Пересу на оставшуюся часть лета. | soccernews.ru