"Реал" готовит предложение по игроку "Валенсии"

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"Реал" готовит предложение по игроку "Валенсии"Мадридский "Реал" готовит предложение по форварду "Валенсии" Родриго, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, за 27-летнего нападающего "летучих мышей" "сливочные" будут готовы выложить 60 миллионов евро. На трансфере игрока настаивает лично главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги.

В прошлом сезоне Родриго забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач в 44 матчах за "Валенсию".

Напомним,  Лопетеги озвучил свои трансферные приоритеты Пересу на оставшуюся часть лета. | soccernews.ru

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