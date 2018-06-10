"Реал" готовит предложение по Милинковичу-Савичу

"Реал" попытается подписать хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает Todomercadoweb, сливочные готовы выложить за футболиста 150 миллионов евро плюс еще 20 миллионов в виде бонусов.

Игроку "Реал" предложит пятилетний контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

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