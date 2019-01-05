"Реал" готовит предложение по "новому Пепе"

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"Реал" готовит предложение по "новому Пепе"

"Реал" в ближайшее время попытается заполучить защитника "Порту" Эдера Милитао.

Как сообщает Goal.com, трансфер 20-летнего бразильца, которого уже прозвали "новым Пепе", обойдется "Реалу" в 50 миллионов евро.

Напомним, что конкуренцию в борьбе за игрока "Реалу" составят "Барселона" и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне на счету Милитао два забитых мяча и одна результативная передача в 20 играх.

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