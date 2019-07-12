"Реал" готовит предложение по Погба

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"Реал" готовит предложение по Погба

"Реал" определился с размером предложения по хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Как сообщает ABC, мадридский клуб собирается предложить за 26-летнего француза 125 миллионов евро. Однако "сливочные" позже готовы увеличить предложение до 130 миллионов плюс 15 миллионов бонусов.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" требуют за игрока не менее 170 миллионов евро. Напомним, что на Погба также претендует "Ювентус".

В минувшем сезоне Погба провел 47 матчей, в которых отметился 16 голами и 11 ассистами.

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