"Реал" готовит предложение по Погба
"Реал" определился с размером предложения по хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.
Как сообщает ABC, мадридский клуб собирается предложить за 26-летнего француза 125 миллионов евро. Однако "сливочные" позже готовы увеличить предложение до 130 миллионов плюс 15 миллионов бонусов.
Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" требуют за игрока не менее 170 миллионов евро. Напомним, что на Погба также претендует "Ювентус".
В минувшем сезоне Погба провел 47 матчей, в которых отметился 16 голами и 11 ассистами.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" определился с заменой Погба. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Неймар 12 июля должен прояснить свое будущее
-
"Реал" готовит предложение по Погба
-
Первый тур РПЛ может пройти без использования VAR
-
"Сочи" подписал игрока сборной России
-
В интернете выложили фото новой гостевой формы "Атлетико"
-
Определились полуфинальные пары Кубка Африки
-
Президент "Наполи" опровергает переговоры с Икарди
-
Тунис стал последним полуфиналистом Кубка Африки
-
"Интер" арендует Бареллу с правом выкупа
-
"Краснодар" интересуется форвардом сборной Швеции
-
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос о трансфере защитника "Фиорентины"
-
Стало известно, кто будет на обложке PES 2020
-
Джанаев может перейти в "Сочи"
-
1
Алжир выбил Кот-д’Ивуар из 1/4 финала Кубка Африки
-
1
"Барселона" перевела "Атлетико" деньги за трансфер Гризманна
-
"Спартак" проиграл борьбу за Хаджи
-
Болельщики "Ливерпуля" с помощью арендованного самолета потроллили футболистов "Манчестер Юнайтед"
-
Бразилия обыграла Россию в полуфинале Универсиады
-
1
"Атлетико" объявил о переходе сербского нападающего
-
Хавбек сборной Уругвая близок к переходу в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32