"Реал" готовит предложение по Родриго

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"Реал" готовит предложение по РодригоМадридский "Реал" готовит предложение по форварду "Валенсии" Родриго, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, за 27-летнего нападающего "летучих мышей" "сливочные" будут готовы выложить 50 миллионов евро. На его приобретении настаивает лично новоиспеченный главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги.

В прошлом сезоне Родриго забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач в 44 матчах за "Валенсию".

Напомним, "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Модрича. | soccernews.ru

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