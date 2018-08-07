"Реал" готовит предложение по Родриго

Мадридский "Реал" готовит предложение по форварду "Валенсии" Родриго, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, за 27-летнего нападающего "летучих мышей" "сливочные" будут готовы выложить 50 миллионов евро. На его приобретении настаивает лично новоиспеченный главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги.

В прошлом сезоне Родриго забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач в 44 матчах за "Валенсию".

Напомним, "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Модрича. | soccernews.ru