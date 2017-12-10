"Реал" готовит предложение по Смолову

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"Реал" готовит предложение по Смолову

Мадридский "Реал" не утратил интерес к форварду "Краснодара" Фёдору Смолову, сообщает испанская пресса.

Королевский клуб намерен до конца декабря обратиться к руководству "быков" с предложением по трансферу 27-летнего футболиста.

В этом сезоне Смолов сыграл за "Краснодар" 15 матчей, забил 10 голов и сделал 2 результативных передачи.

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