"Реал" готовит предложение по таланту из "Лиона"

Форвард "Лиона" Матис Райан Черки привлёк внимание мадридского "Реала", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, игра 15-летнего футболиста алжирского происхождения очень нравится главному тренеру "бланкос" Зинедину Зидану.

Несмотря на то, что контракт нападающего с "ткачами" истекает в следующем году, королевский клуб готов заплатить за него 12 миллионов евро.

Ранее за Черки охотились "Милан" и "Челси", но их попытки заполучить талантливого игрока не увенчались успехом.

Не пропустите: "Реал" нацелился на лучшего бомбардира АПЛ. | http://soccernews.ru