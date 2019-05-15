"Реал" готовит предложение по таланту из "Лиона"

Теги реал мадридлионматис райан черкизинедин зидантрансферы

"Реал" готовит предложение по таланту из "Лиона"

Форвард "Лиона" Матис Райан Черки привлёк внимание мадридского "Реала", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, игра 15-летнего футболиста алжирского происхождения очень нравится главному тренеру "бланкос" Зинедину Зидану.

Несмотря на то, что контракт нападающего с "ткачами" истекает в следующем году, королевский клуб готов заплатить за него 12 миллионов евро.

Ранее за Черки охотились "Милан" и "Челси", но их попытки заполучить талантливого игрока не увенчались успехом.

Не пропустите: "Реал" нацелился на лучшего бомбардира АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов