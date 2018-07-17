"Реал" готовит предложение по топовому нападающему
Мадридский "Реал" готовит предложение по форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, информирует Daily Express.
По сведениям источника, королевский клуб намерен убедить немецкого гранда расстаться со своим ведущим нападающим, заплатив за него солидную сумму.
В прошлом сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".
Напомним, Лопетеги поставил задачи на сезон перед "Реалом". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22