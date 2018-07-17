"Реал" готовит предложение по топовому нападающему

Теги реал мадридбавария мюнхенроберт левандовски

"Реал" готовит предложение по топовому нападающемуМадридский "Реал" готовит предложение по форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, информирует Daily Express.

По сведениям источника, королевский клуб намерен убедить немецкого гранда расстаться со своим ведущим нападающим, заплатив за него солидную сумму.

В прошлом сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним,  Лопетеги поставил задачи на сезон перед "Реалом". | soccernews.ru

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