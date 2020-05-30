"Реал" готовит предложение по вингеру "Арсенала"

Вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака привлёк внимание мадридского "Реала", сообщает Don Balon.

По сведениям издания, королевский клуб может купить 18-летнего футболиста грядущим летом за 30 миллионов евро.

На трансфере перспективного англичанина настаивает главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

В текущем сезоне Сака провёл за "Арсенал" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 9 ассистов. Его контракт с "канонирами" истекает в 2021 году.

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