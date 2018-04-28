"Реал" готовит предложение по вингеру "Манчестер Сити"

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"Реал" готовит предложение по вингеру "Манчестер Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает The Sun, "сливочные" готовы предложить за 22-летнего игрока около 80 миллионов евро. Отмечается, что английский клуб против ухода одного из важных футболистов команды.

В текущем сезоне Сане провел 45 матчей, забил 13 голов и отдал 16 ассистов.

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