"Реал" готовит предложение по звезде Серии А

Теги реал мадридлациосергей милинкович-савич

"Реал" готовит предложение по звезде Серии АМадридский "Реал" готовит предложение по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 23-летнего хавбека "орлов" королевский клуб планирует предложить 100 миллионов евро. При этом "сливочные" вполне могут поднять свою ставку по сербу еще на 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, "Реал" близок к продаже Роналду. | soccernews.ru

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