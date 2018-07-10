"Реал" готовит предложение по звезде Серии А

Мадридский "Реал" готовит предложение по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 23-летнего хавбека "орлов" королевский клуб планирует предложить 100 миллионов евро. При этом "сливочные" вполне могут поднять свою ставку по сербу еще на 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, "Реал" близок к продаже Роналду. | soccernews.ru