"Реал" готовит рекордное для себя предложение по Азару

Теги реал мадридэден азарчелси

"Реал" готовит рекордное для себя предложение по АзаруМадридский "Реал" готовит рекордное для себя предложение по вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует The Sun.

По сведениям издания, следующим летом королевский клуб будет готов выложить за 26-летнего бельгийца 135 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Азар забил 8 мячей и сделал 8 результативных передач в 26 играх за "Челси".

Напомним, Конте прокомментировал решение Азара отказаться от продления контракта с "Челси" ради возможного перехода в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Старт календарного года в Италии: "Наполи" и "Аталанта" поспорят за путевку в полуфинал Кубка

Старт календарного года в Италии: "Наполи" и "Аталанта" поспорят за путевку в полуфинал Кубка

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов