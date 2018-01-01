"Реал" готовит рекордное для себя предложение по Азару

Мадридский "Реал" готовит рекордное для себя предложение по вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару, информирует The Sun.

По сведениям издания, следующим летом королевский клуб будет готов выложить за 26-летнего бельгийца 135 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Азар забил 8 мячей и сделал 8 результативных передач в 26 играх за "Челси".

Напомним, Конте прокомментировал решение Азара отказаться от продления контракта с "Челси" ради возможного перехода в "Реал". | soccernews.ru