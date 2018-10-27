"Реал" готовит щедрое предложение "Тоттенхэму" по Почеттино

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"Реал" готовит щедрое предложение "Тоттенхэму" по Почеттино

Мадридский "Реал" готовит щедрое предложение "Тоттенхэму" по их главному тренеру Маурисио Почеттино, сообщает The Sun.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с выкупом контракта аргентинского специалиста за 45 миллионов евро.

Руководство "сливочных" видит в Почеттино идеальную замену для своего нынешнего наставника Хулена Лопетеги.

Вполне вероятно, что "Реал" сменит тренера уже после Эль Класико, которое состоится в воскресенье.

46-летний Почеттино возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года, трофеев со "шпорами" он пока не выиграл.

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