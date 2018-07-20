"Реал" готовит щедрый контракт для Азара

1 Теги реал мадридчелсиэден азар

"Реал" готовит щедрый контракт для АзараМадридский "Реал" уже готовит щедрый контракт для вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует Tuttomercatoweb.

Так, по сведениям источника, королевский клуб планирует сделать бельгийца одним из самых высокооплачиваемых своих игроков с зарплатой в 15 миллионов евро за сезон. Ожидается, что сам трансфер 27-летнего игрока "аристократов" обойдется "сливочным" в 130-150 миллионов евро.

Напомним,  в субботу состоится встреча Переса с представителями Азара. | soccernews.ru

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