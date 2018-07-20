"Реал" готовит щедрый контракт для Азара
Мадридский "Реал" уже готовит щедрый контракт для вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует Tuttomercatoweb.
Так, по сведениям источника, королевский клуб планирует сделать бельгийца одним из самых высокооплачиваемых своих игроков с зарплатой в 15 миллионов евро за сезон. Ожидается, что сам трансфер 27-летнего игрока "аристократов" обойдется "сливочным" в 130-150 миллионов евро.
Напомним, в субботу состоится встреча Переса с представителями Азара. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31