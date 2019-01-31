"Реал" готовит серьёзное предложение по Рэшфорду

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"Реал" готовит серьёзное предложение по Рэшфорду

Мадридский "Реал" готовит серьёзное предложение по нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщает The Sun.

По сведениям издания, королевский клуб планирует следующим летом купить 21-летнего англичанина за 114 миллионов евро.

"Красные дьяволы" хотят сохранить перспективного форварда и продлить с ним контракт, однако "бланкос" уже дали понять футболисту, что перебьют предложенные условия.

Отметим, что действующее соглашение Рэшфорда с "МЮ" истекает в 2020 году. В текущем сезоне он сыграл за манкунианцев 29 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: На тренировке "Реала" произошёл конфликт между игроками. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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maksruklov

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