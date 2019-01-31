"Реал" готовит серьёзное предложение по Рэшфорду
Мадридский "Реал" готовит серьёзное предложение по нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщает The Sun.
По сведениям издания, королевский клуб планирует следующим летом купить 21-летнего англичанина за 114 миллионов евро.
"Красные дьяволы" хотят сохранить перспективного форварда и продлить с ним контракт, однако "бланкос" уже дали понять футболисту, что перебьют предложенные условия.
Отметим, что действующее соглашение Рэшфорда с "МЮ" истекает в 2020 году. В текущем сезоне он сыграл за манкунианцев 29 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
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"Реал" готовит серьёзное предложение по Рэшфорду
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|Команда
|М
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|23
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|24
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|3
|Тоттенхэм
|24
|54
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|Арсенал Лондон
|24
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|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
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|Саутгемптон
|24
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|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
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|Фулхэм
|24
|17
|20
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