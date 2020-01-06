"Реал" готовит серьёзное предложение по Вернеру

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"Реал" готовит серьёзное предложение по Вернеру

Мадридский "Реал" всерьёз нацелился на форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, королевский клуб готовит на лето предложение о приобретении немецкого бомбардира в размере 80 миллионов евро.

В 23-летнем нападающем "быков" руководство "бланкос" видит замену для Луки Йовича, который не оправдал возложенных на него ожиданий.

В текущем сезоне Вернер сыграл за "РБ Лейпциг" 25 матчей, забил 23 гола и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: "Реал" согласовал трансфер хавбека "Фламенго". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Станет таким же баночником,как и Йович,тем более в последнее время перестал забивать.

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