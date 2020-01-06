"Реал" готовит серьёзное предложение по Вернеру
Мадридский "Реал" всерьёз нацелился на форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, королевский клуб готовит на лето предложение о приобретении немецкого бомбардира в размере 80 миллионов евро.
В 23-летнем нападающем "быков" руководство "бланкос" видит замену для Луки Йовича, который не оправдал возложенных на него ожиданий.
В текущем сезоне Вернер сыграл за "РБ Лейпциг" 25 матчей, забил 23 гола и сделал 10 ассистов.
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|Вольфсбург
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|Аугсбург
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|Унион Берлин
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