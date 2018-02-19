"Реал" готовит сумасшедшее предложение по Де Брюйне

Мадридский "Реал" готовит сумасшедшее предложение по трансферу полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, сообщает испанская пресса.

Президент королевского клуба Флорентино Перес не пожалеет 200 миллионов евро, чтобы переманить 26-летнего бельгийца на "Сантьяго Бернабеу".

В этом сезоне Де Брюйне сыграл за "Манчестер Сити" 38 матчей, забил 11 голов и сделал 20 ассистов.

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