"Реал" готовит сумасшедшее предложение по Де Брюйне
Мадридский "Реал" готовит сумасшедшее предложение по трансферу полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, сообщает испанская пресса.
Президент королевского клуба Флорентино Перес не пожалеет 200 миллионов евро, чтобы переманить 26-летнего бельгийца на "Сантьяго Бернабеу".
В этом сезоне Де Брюйне сыграл за "Манчестер Сити" 38 матчей, забил 11 голов и сделал 20 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Тоттенхэм
|27
|52
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20