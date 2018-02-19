"Реал" готовит сумасшедшее предложение по Де Брюйне

Теги манчестер ситиреал мадридкевин де брюйне

"Реал" готовит сумасшедшее предложение по Де Брюйне

Мадридский "Реал" готовит сумасшедшее предложение по трансферу полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, сообщает испанская пресса.

Президент королевского клуба Флорентино Перес не пожалеет 200 миллионов евро, чтобы переманить 26-летнего бельгийца на "Сантьяго Бернабеу".

В этом сезоне Де Брюйне сыграл за "Манчестер Сити" 38 матчей, забил 11 голов и сделал 20 ассистов.

Не пропустите: Оуэн рассказал, в чем Де Брюйне превосходит Бекхэма, Скоулза и Гиггза. | http://soccernews.ru

комментарии
БАРС

Ман Сити нефтяной мешок.. Нах им твои деньги ..Гвардиола покажет Пересу большой...

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов