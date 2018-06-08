"Реал" готовит сумасшедшие деньги на покупку Неймара

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"Реал" готовит сумасшедшие деньги на покупку Неймара

"Реал" все еще хочет подписать форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Sportsmole, "сливочные" готовы выложить за бразильца 350 миллионов евро. Руководство "Реала" полагает, что такая сумма должна удовлетворить боссов парижского клуба.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Неймара за 300 миллионов евро.

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