"Реал" готовит сумасшедшие деньги на покупку Неймара
"Реал" все еще хочет подписать форварда ПСЖ Неймара.
Как сообщает Sportsmole, "сливочные" готовы выложить за бразильца 350 миллионов евро. Руководство "Реала" полагает, что такая сумма должна удовлетворить боссов парижского клуба.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Неймара за 300 миллионов евро.
Читайте также: Неймар откажется от перехода в "Реал", если его возглавит не титулованный специалист. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20