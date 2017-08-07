"Реал" готовит заманчивое предложение по Дибале

"Реал" в ближайшее время сделает "Ювентусу" предложение по форварду Пауло Дибале, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, "сливочные" предложат за аргентинца 85 миллионов евро и хавбека Матео Ковачича. Однако сообщается, что "Ювентус" согласиться отпустить игрока не меньше, чем за 120 миллионов евро.

Напомним, что в трансфере Дибалы заинтересована каталонская "Барселона".

Также стоит отметить, что Ковачич находится в шорт-листе "Ювентуса". | http://soccernews.ru