"Реал" готовит жалобу на судейство в матче с "Реал Сосьедадом"

4 Теги реал мадридреал сосьедад

"Реал" готовит жалобу на судейство в матче с "Реал Сосьедадом"

Мадридский "Реал" готовит жалобу на судейство в матче 18-го тура Примеры против "Реал Сосьедада", сообщает Marca.

По сведениям издания, столичный клуб намерен предъявить свои претензии Королевской федерации футбола Испании. Руководство "бланкос" осталось крайне недовольно работой главного арбитра Хосе Мунуэры Монтеро и его ассистентов.

В "Реале" считают действия рефери предвзятыми. Особенно боссов "сливочных" удивил не назначенный пенальти за очевидный фол Херонимо Рульи на Винисиусе Жуниоре, ведь у судейской бригады была возможность воспользоваться системой VAR.

Напомним, что в итоге "Реал" проиграл дома со счётом 0:2.

Не пропустите: Серхио Рамос выразил недовольство работой системы VAR. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Почему нет жалоб на левый пенальти в матче с ПСЖ, судейство матчей с Баварией в двух ЛЧ подряд?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Так иди накатай жалобу

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Мадрид жалуется на судей. Это что-то новое. Трудно да когда судья честный и неподкупный)))

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BARCAMAN
BARCAMAN

А на судейство финала ЛЧ с Ливерпулем руководство мадридских нытиков жалобу подать не хочет?

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