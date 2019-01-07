"Реал" готовит жалобу на судейство в матче с "Реал Сосьедадом"

Мадридский "Реал" готовит жалобу на судейство в матче 18-го тура Примеры против "Реал Сосьедада", сообщает Marca.

По сведениям издания, столичный клуб намерен предъявить свои претензии Королевской федерации футбола Испании. Руководство "бланкос" осталось крайне недовольно работой главного арбитра Хосе Мунуэры Монтеро и его ассистентов.

В "Реале" считают действия рефери предвзятыми. Особенно боссов "сливочных" удивил не назначенный пенальти за очевидный фол Херонимо Рульи на Винисиусе Жуниоре, ведь у судейской бригады была возможность воспользоваться системой VAR.

Напомним, что в итоге "Реал" проиграл дома со счётом 0:2.

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