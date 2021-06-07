"Реал" готовится к церемонии прощания с Рамосом

Фото сайт "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос всё-таки покинет королевский клуб этим летом.

По информации ABC, руководство "сливочных" уже ведёт подготовку к церемонии прощания с 35-летним футболистом.

Одним из пунктов мероприятия будет фотографирование защитника с 22 трофеями, которые он выиграл в составе "бланкос".

Контракт игрока с клубом истечет 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, за 16 сезонов испанец провёл 671 матч, забил 101 гол и сделал 40 ассистов.

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