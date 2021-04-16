"Реал" готовится к уходу Рамоса

Фото инстаграм Серхио Рамоса

В мадридском "Реале" ожидают, что капитан команды Серхио Рамос летом покинет команду.

По информации Cadena SER, руководство "сливочных" считает, что 35-летний футболист получил более выгодное предложение от другого клуба, поэтому отказывается продлевать контракт с "бланкос".

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня, после чего звёздный защитник станет свободным агентом.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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