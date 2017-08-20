"Реал" готовится предложить 50 миллионов евро за игрока "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" вернулся к варианту с приобретением голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Как информирует The Sun, за "первого номера" "красных дьяволов" королевский клуб будет готов заплатить 50 миллионов евро. Предпринять попытку заполучить 26-летнего вратаря "сливочные" намерены до закрытия текущего трансферного окна.

Напомним, "Реал" продлит контракт с Бензема. | soccernews.ru