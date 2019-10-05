"Реал" – "Гранада" - 4:2, "Леганес" – "Леванте" - 1:2 (видеообзоры матчей)

Теги реал мадридлевантелеганесгранада

"Реал" – "Гранада" - 4:2, "Леганес" – "Леванте" - 1:2 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры двух матчей восьмого тура испанской Примеры.

"Реал" – "Гранада" - 4:2

"Леганес" – "Леванте" - 1:2

Не пропустите: "Реал" в результативном матче взял верх над "Гранадой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер"

Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 7 15
2 Гранада Гранада 7 14
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 7 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 7 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 7 12
8 Вильярреал Вильярреал 7 11
9 Леванте Леванте 8 11
10 Эйбар Эйбар 8 9
11 Валенсия Валенсия 7 9
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 7 9
13 Бетис Бетис 8 9
14 Осасуна Осасуна 7 8
15 Алавес Алавес 7 8
16 Хетафе Хетафе 7 7
17 Сельта Виго Сельта Виго 7 6
18 Эспаньол Эспаньол 7 5
19 Мальорка Мальорка 7 4
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов