"Реал" - "Гранада" (видеотрансляция матча)

Сегодня, 5 октября, в рамках восьмого тура испанской Примеры "Реал" принимает "Гранаду".

В преддверии очного матча "сливочные" и "насриды" занимают первые два места в турнирной таблице чемпионата.

Игра стартовала в 17:00 по московскому времени. Видеотрансляцию поединка вы можете посмотреть на нашем сайте.

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