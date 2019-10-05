"Реал" - "Гранада" (видеотрансляция матча)
Сегодня, 5 октября, в рамках восьмого тура испанской Примеры "Реал" принимает "Гранаду".
В преддверии очного матча "сливочные" и "насриды" занимают первые два места в турнирной таблице чемпионата.
Игра стартовала в 17:00 по московскому времени. Видеотрансляцию поединка вы можете посмотреть на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|7
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|8
|Вильярреал
|7
|11
|9
|Леванте
|8
|11
|10
|Эйбар
|8
|9
|11
|Валенсия
|7
|9
|12
|Реал Вальядолид
|7
|9
|13
|Бетис
|8
|9
|14
|Осасуна
|7
|8
|15
|Алавес
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|8
|2