"Реал" - "Хетафе" - 3:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Хетафе".
Не пропустите: Гол Бейла и дубль Роналду: "Реал" уверенно обыгрывает "Хетафе". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|61
|3
|Реал Мадрид
|27
|54
|4
|Валенсия
|26
|50
|5
|Севилья
|27
|45
|6
|Вильярреал
|27
|41
|7
|Жирона
|27
|40
|8
|Эйбар
|27
|39
|9
|Бетис
|26
|37
|10
|Хетафе
|27
|36
|11
|Сельта Виго
|26
|35
|12
|Леганес
|27
|33
|13
|Атлетик Бильбао
|27
|32
|14
|Эспаньол
|26
|31
|15
|Алавес
|26
|31
|16
|Реал Сосьедад
|26
|30
|17
|Леванте
|26
|20
|18
|Лас Пальмас
|26
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|27
|19
|20
|Малага
|27
|13