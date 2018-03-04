"Реал" - "Хетафе" - 3:1 (обзор)

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"Реал" - "Хетафе" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Хетафе".

Не пропустите: Гол Бейла и дубль Роналду: "Реал" уверенно обыгрывает "Хетафе". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 26 66
2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 26 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Леганес 27 33
13 Атлетик Бильбао 27 32
14 Эспаньол 26 31
15 Алавес 26 31
16 Реал Сосьедад 26 30
17 Леванте 26 20
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
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