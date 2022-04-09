"Реал" обыграл "Хетафе" в Ла Лиге, взяв реванш за матч первого круга

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"Реал" обыграл "Хетафе" в Ла Лиге, взяв реванш за матч первого круга

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

"Реал Мадрид" обыграл "Хетафе" в матче 31-го тура Ла Лиге.

"Реал" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Каземиро, 38 - 1:0, Васкес, 68 - 2:0.

"Реал" - Куртуа, Алаба (Начо, 86), Милитао, Марсело, Каземиро (Себальос, 75), Вальверде, Камавинга, Васкес, Бензема (Бэйл, 74), Винисиус Жуниор (Асенсио, 83), Родриго.

"Хетафе" - Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка (Кабако, 82), Оливера, Максимович (Йокушлу, 86), Аленья (Оскар Родригес, 46), Вильяр (Флорентину, 74), Унал, Майораль (Сандро Рамирес, 46).

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