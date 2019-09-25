"Реал" хочет, чтобы Модрич отказался от вызова в сборную Хорватии

Теги хорватияреал мадридлука модрич

"Реал" хочет, чтобы Модрич отказался от вызова в сборную Хорватии

Тренерский штаб мадридского "Реала" настаивает на том, чтобы хавбек Лука Модрич проигнорировал приглашение в сборную Хорватии на октябрьские матчи квалификации Евро-2020.

По информации Marca, в королевском клубе опасаются, что 34-летний футболист может снова травмироваться в расположении национальной команды.

Напомним, что Модрич из-за мышечного повреждения пропустил две недели и эта потеря оказалась значительной, учитывая дефицит полузащитников в команде.

В октябре сборная Хорватии сыграет с Венгрией и Уэльсом. "Шашечные" лидируют в своей отборочной группе, но их гандикап составляет всего 1 очко.

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