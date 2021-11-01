"Реал" хочет дать Винисиусу "галактический" контракт

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.

Как сообщает издание Marca, операция "Винисиус" продолжается. В скором времени "Реал Мадрид" и Винисиус сядут за стол переговоров для обсуждения нового "галактического" контракта.

По информации источника, Винисиус увеличил свою трансферную стоимость и клуб планирует сделать то же самое с его зарплатой.

На данный момент зарплата бразильца в "Реале" составляет 3.5 миллиона евро, это один из самых низки показателей в первой команде "сливочных".

В этом сезоне Винисиус сыграл 14 матчей во всех турнирах за "Реал", в которых забил 9 голов и отдал три результативные передачи.

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