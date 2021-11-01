"Реал" хочет дать Винисиусу "галактический" контракт

Теги реал мадридвинисиус жуниор

"Реал" хочет дать Винисиусу "галактический" контрактФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.

Как сообщает издание Marca, операция "Винисиус" продолжается. В скором времени "Реал Мадрид" и Винисиус сядут за стол переговоров для обсуждения нового "галактического" контракта.

По информации источника, Винисиус увеличил свою трансферную стоимость и клуб планирует сделать то же самое с его зарплатой.

На данный момент зарплата бразильца в "Реале" составляет 3.5 миллиона евро, это один из самых низки показателей в первой команде "сливочных".

В этом сезоне Винисиус сыграл 14 матчей во всех турнирах за "Реал", в которых забил 9 голов и отдал три результативные передачи.

Также не пропустите: "Арсенал" заинтересован в форварде "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов