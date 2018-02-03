"Реал" хочет досрочно вернуть Хамеса из аренды

Хавбек "Баварии" Хамес Родригес летом может вернуться в "Реал".

Как сообщает Mundo Deportivo, на возвращении футболиста настаивает тренер "сливочных" Зинедин Зидан, который хочет сделать ставку на колумбийца в случае ухода Криштиану Роналду.

Напомним, что Хамес перешел в "Баварию" на правах двухгодичной аренды.

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