"Реал" хочет избавиться от двух игроков в январе

Мадридский "Реал" рассчитывает во время зимнего трансферного окна попрощаться с двумя игроками.

По информации Marca, королевский клуб намерен продать или отдать в аренду вингера Браима Диаса и нападающего Мариано Диаса.

Оба футболиста не входят в планы тренерского штаба "бланкос", поэтому в текущем сезоне в их активе 10 минут игрового времени на двоих.

"Реал" хотел избавиться от Браима и Мариано ещё летом, но сами игроки изъявили желание бороться за место в составе.

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