"Реал" хочет избавиться от двух игроков в январе
Мадридский "Реал" рассчитывает во время зимнего трансферного окна попрощаться с двумя игроками.
По информации Marca, королевский клуб намерен продать или отдать в аренду вингера Браима Диаса и нападающего Мариано Диаса.
Оба футболиста не входят в планы тренерского штаба "бланкос", поэтому в текущем сезоне в их активе 10 минут игрового времени на двоих.
"Реал" хотел избавиться от Браима и Мариано ещё летом, но сами игроки изъявили желание бороться за место в составе.
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|Команда
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|О
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|10
|22
|2
|Реал Мадрид
|10
|21
|3
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|Атлетико Мадрид
|11
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|Севилья
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|11
|17
|8
|Валенсия
|12
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|Атлетик Бильбао
|11
|16
|10
|Хетафе
|11
|16
|11
|Осасуна
|11
|15
|12
|Леванте
|11
|14
|13
|Реал Вальядолид
|11
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|14
|Эйбар
|11
|12
|15
|Алавес
|11
|12
|16
|Бетис
|11
|12
|17
|Мальорка
|11
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|Сельта Виго
|11
|9
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