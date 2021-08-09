"Реал" хочет избавиться от Йовича. Его предложили итальянскому клубу

Фото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен

Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович может продолжить карьеру в Серии А, сообщает La Repubblica.

По информации источника, "сливочные" предложили игрока "Роме".

"Реал" считает, что Йович может заменить в римском клубе Эдина Джеко, который может перейти в "Интер".

Напомним, что серб присоединился к "Реалу" в 2019 году, перейдя из "Айнтрахта" за 63 миллиона евро.

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