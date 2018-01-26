"Реал" хочет купить Алабу

"Реал" проявляет интерес к австрийскому защитнику "Баварии" Давиду Алабе, сообщают испанский СМИ.

По сведениям издания, мадридский клуб постарается приобрести австрийца во время летнего трансферного окна. В составе "сливочных" он может стать преемником Марсело, который сильно сдал в этом сезоне.

Стоит отметить, что "Реал" уже пытался купить 25-летнего Алабу летом 2016 года за него 65 миллионов евро, но получил отказ.

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