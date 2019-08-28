"Реал" хочет купить Бруну Фернандеша

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"Реал" хочет купить Бруну Фернандеша

"Реал" вступил в борьбу за хавбека "Спортинга" Бруну Фернандеша, передает Goal.

По данным источника, "Спортинг" готов отпустить 24-летнего футболиста за 80 миллионов евро. В португальце также заинтересован "Атлетико".

Ранее сообщалось, что Фернандешь близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Однако после стало известно, что трансфер сорвался.

Полузащитник перешел в "Спортинг" в 2017 году из "Сампдории" за 9 миллионов евро. В минувшем сезоне он забил 32 гола и сделал 18 ассистов в 35 матчах.

А еще: Трансфер Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" может сорваться| http://soccernews.ru
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