"Реал" хочет купить Дибалу

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"Реал" хочет купить Дибалу

Мадридский "Реал" намерен следующим летом попытаться купить форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, королевский клуб будет готов предложить за 24-летнего аргентинца порядка 150 миллионов евро.

Вполне вероятно, что "Ювентус" согласится на продажу Дибалы, так как тот не очень стабилен и, по некоторым данным, имеет конфликт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. | http://soccernews.ru

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