"Реал" хочет купить Дибалу
Мадридский "Реал" намерен следующим летом попытаться купить форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, королевский клуб будет готов предложить за 24-летнего аргентинца порядка 150 миллионов евро.
Вполне вероятно, что "Ювентус" согласится на продажу Дибалы, так как тот не очень стабилен и, по некоторым данным, имеет конфликт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|39
|2
|Валенсия
|15
|34
|3
|Атлетико Мадрид
|15
|33
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|15
|28
|6
|Вильярреал
|15
|21
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Леганес
|15
|20
|9
|Жирона
|15
|20
|10
|Реал Сосьедад
|15
|19
|11
|Сельта Виго
|15
|18
|12
|Бетис
|15
|18
|13
|Эйбар
|15
|18
|14
|Атлетик Бильбао
|15
|17
|15
|Леванте
|15
|16
|16
|Эспаньол
|15
|16
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|15
|15
|18
|Алавес
|15
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|15
|10