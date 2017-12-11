"Реал" хочет купить Дибалу

Мадридский "Реал" намерен следующим летом попытаться купить форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, королевский клуб будет готов предложить за 24-летнего аргентинца порядка 150 миллионов евро.

Вполне вероятно, что "Ювентус" согласится на продажу Дибалы, так как тот не очень стабилен и, по некоторым данным, имеет конфликт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. | http://soccernews.ru