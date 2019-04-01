"Реал" хочет купить хавбека "Ромы" Ундера

Мадридский "Реал" проявляет интерес к турецкому хавбеку римской "Ромы" Дженгизу Ундеру, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, испанский клуб может купить игрока в летнее трансферное окно. "Рома" оценивает турка в 40-50 миллионов евро. Также им интересуются "Арсенал", "Челси", "Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

В нынешнем сезоне 21-летний Ундер провел за "Рому" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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