"Реал" хочет купить хавбека "Ромы" Ундера
Мадридский "Реал" проявляет интерес к турецкому хавбеку римской "Ромы" Дженгизу Ундеру, сообщает Football Espana.
По сведениям источника, испанский клуб может купить игрока в летнее трансферное окно. "Рома" оценивает турка в 40-50 миллионов евро. Также им интересуются "Арсенал", "Челси", "Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".
В нынешнем сезоне 21-летний Ундер провел за "Рому" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22