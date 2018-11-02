"Реал" хочет купить игрока "Милана"

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"Реал" хочет купить игрока "Милана"
"Реал" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Милана" Сусо, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 38 миллионов евро. 

Также испанец входит с сферу интересов "Челси". Что касается "Милана", то клуб хочет продлить с ним контракт и увеличить сумму отступных.

24-летний Сусо перешел в "Милан" в 2015 году из "Ливерпуля" за 1,3 миллионов евро. В этом сезоне он провел 12 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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